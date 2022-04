Ovada, oltre 140 espositori per il ritorno del Mercatino

OVADA - Un’allegra invasione che si snoderà attraverso via Cairoli e piazza Cappuccini, piazza Cereseto, piazza Assunta, piazza San Domenico, piazza Mazzini e via Lungo Stura Oddini. Ovada si fa bella e attende - per la giornata di lunedì 18 aprile - il ritorno in grande stile del “Mercatino dell’Antiquariato”.

Un appuntamento tradizionale quello del lunedì dell’Angelo, che assume un significato diverso in questo 2022 in cui si potrà finalmente tornare ad un calendario di eventi meno condizionato dall’emergenza sanitaria. Dovrebbero essere oltre 140 gli espositori. Il dato arriva dallo Iat che negli ultimi giorni ha lavorato nella raccolta delle prenotazioni. Grande soddisfazione per la Pro Loco e per il Comune di Ovada, che già guarda anche ai successivi sette appuntamenti. Il servizio completo è disponibile su l'ovadese in edicola a partire da questa mattina, giovedì 14 aprile.