La Novi sportiva in lutto per la morte del veterano Gianni Como

NOVI LIGURE — Lo sport novese è in lutto per la scomparsa di Giovanni Como, avvenuta ieri a 89 anni. Per tutti Gianni, Como è descritto come «un uomo buono, innamorato di Novi Ligure e dello sport».

«Aveva speso una vita per l’alpinismo e per i giovani, per poi dedicarsi quotidianamente alla nostra sezione nella funzione di amministratore», dicono dall’Unvs, l’unione nazionale dei veterani dello sport, che ha una rappresentanza anche a Novi.

Gianni Como nel dicembre 2018 è stato insignito della Stella di Bronzo del Coni, il comitato olimpico italiano, per meriti sportivi. Il rosario sarà recitato lunedì 18 aprile alle 19, presso la chiesa novese di Sant’Andrea. I funerali saranno celebrati martedì alle 10.30.