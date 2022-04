Cittadella - Alessandria, doppio Corazza. E si vola

CITTADELLA - Si parte dal quintultimo posto comunque al sicuro, dopo i risultati delle rivali dirette nelle prime gare del pomeriggio.

E si parte, a Cittadella, dal tridente, come contro il Pordenone, con Palombi a cui Longo chiede ancora un sacrificio, sulla fonte di gioco dei padroni di casa. A sinistra di nuovo staffetta: questa volta tocca a Mattiello.

Gorini tiene in panchina Beretta e schiera in avanti Tavernelli con Baldini.

CITTADELLA - ALESSANDRIA 1-2

Marcatori: pt 26', 31' Corazza; st 36' Mazzocco



PLAY - BY PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

45' Quattro minuti di recupero

42' Vola Pisseri, sulla conclusione di Baldini. Super parata

36' Accorcia il Cittadella; sul taglio di Antonucci Mazzocco anticipa Coccolo e rimette i padroni di casa in gioco

25' Ultimi due cambi: Casarini per Milanese, che esce tra gli applausi, e Mustacchio per Lunetta

24' Colpo di testa in tuffo di Mantovani, para Kastrati

22' Ci prova Donnarumma, incrociato dal vertice sinistro. Alto

19' Terzo cambio, Coccolo per Pierozzi, per dare più copertura

14' Ba dai 20 metri, due metri sulla traversa

13' Longo rinfoltisce il centrocampo, dentro Gori per Palombi

8' Varela da 25 metri, altissimo

1' Tre sostituzioni nel Cittadella, fuori Vita Mattioli e Tavernelli, dentro Varela, Cassandro e Beretta

1' Primo cambio, Lunetta per Marconi

Primo Tempo

45' Due minuti di recupero

45' Occasione per il terzo gol: tacco di Ba per Corazza, che si inserisce bene e calcia botta sicura. Kastrati battuto, traversa

44' Ammonito anche Corazza

35' Alessandria in dieci: sedondo giallo a Mattiello, per un intervento, dubbio, su Vita a centrocampo

31' GOOOL Alessandria: raddoppio dei Grigi. Un gol costruito da Pierozzi, che si avventa su un pallone sulla trequarti, ruba il tempo a Donnaruma, entra in area e scarica a sinistra per Corazza, libero di segnare la rete numero 12

26' GOOOL Alessandria: terzo angolo, dalla bandierina di destra Milanese, spizza Pierozzi, in area Marconi non ci arriva, ma in tuffo sul secondo palo ecco il colpo di testa di Corazza

23' Il primo brivido è con Branca, che dopo una mischia riprende palla e dal limite e calcia di poco sul fondo

22' Parodi calcia alle stelle da 25 metri

11' destro dal limite di su Ba, Kastrati alza in angolo

8' Mattiello in area da sinistra, colpo di testa di Marconi, blocca Kastrati

3' Prima decisione molto discutibile del signor Giua: Milanese per Mattiello, che va giù in area, affrontato da Frare. Ammonito l'esterno grigio

1' Calcio d'inizio del Cittadella

Le formazioni

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (1'st Cassandro), Del Fabro, Frare, Donnarumma (28'st Mazzocco); Vita (1'st Varela), Pavan (17'st Laribi), Branca; Antonucci; Baldini, Tavernelli (1'st Beretta). A disp.: Manfrin, Maniero, Visentin, Ciriello, Thioune, Mastrantonio, Danzi. All.: Gorini

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Pierozzi (19'st Coccolo), Ba, Milanese (25' Casarini), Mattiello; Palombi (13' st Gori), Corazza; Marconi (1'st Lunetta - 25' Mustacchio). A disp.: Cerofolini, Chiarello, Benedetti, Ariaudo, Fabbrini, Barillà, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti: Fiore di Barletta e Macaddino di Pesaro, quarto ufficiale Arace di Lugo. Var Zufferli di Udine, assistente Var Scarpa di Reggio Emilia

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1500 circa, incasso 8931,66 euro Espuslo Mattiello al 35'pt per doppia somma di ammonizioni Ammoniti: Mattiello per simulazione, Vita, Corazza, Frare., Gori per gioco falloso, Pisseri per comportamento non regolamentare Angoli: 5-3 per l'Alessandria Recupero: pt 2', st 4'