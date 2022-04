Alessandria, incidente in via Pavia: un morto e un ferito

ALESSANDRIA - Un morto e un ferito grave: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 in via Pavia, davanti alla Cittadella. Due le auto coinvolte: una Bmw, che viaggiava in direzione della Cittadella, e una Lancia sulla quale viaggiava l'automobilista che ha perso la vita.

Il ferito è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale di Alessandria. Sul luogo anche la Polizia Municipale. Articolo in aggiornamento.