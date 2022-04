Cammariere, salta l'incontro pomeridiano

VALENZA - "Le esigenze tecniche necessarie per procedere ad un soundcheck accurato impediscono, nostro malgrado, di tenere fede all’incontro gratuito con il pubblico di Sergio Cammariere previsto alle ore 17, al Centro comunale di cultura in piazza XXXI Martiri a Valenza. Ce ne scusiamo dandovi appuntamento al concerto serale che si terrà regolarmente in Teatro alle 21,15".

E' questo il messaggio diffuso dagli organizzatori di Blue Jazz, la rassegna musicale di Valenza che si concluderà il 21 aprile con la performance di Sergio Cammariere, raffinato cantautore che si fece conoscere al grande pubblico grazie a un terzo posto al Festival di Sanremo.

Cammariere, chiusura alla grande per Blue Jazz Valenza, giovedì sera al Teatro Sociale il concerto del cantautore

Teatro Sociale quasi tutto esaurito per il concerto, e peccato per l'incontro rinviato. Sarebbe piaciuto al pubblico (si erano prenotati molti giovani, risulta) sapere qualcosa in più da un grande interprete della musica jazz.