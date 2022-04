‘Liberi di respirare’: le scuole casalesi ballano unite per l’ambiente

CASALE - È attualmente in corso il flash mob, organizzato tramite la Rete ScuoleInsieme, che vede coinvolti gli alunni di tutti gli Istituti casalesi (per un totale di più di 700 partecipanti) al Parco Eternot. L’iniziativa si chiama ‘Liberi di respirare’ e lo scopo è quello di sensibilizzare sul tema dell’ambiente, in particolare legandolo a quello dell’amianto in città. L’evento è ripreso sia a terra che via aerea, tramite droni, e il video finale verrà presentato giovedì 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per le vittime dell’amianto.

Questa mattina si sono esibiti gli studenti degli Istituti Trevigi, Negri e Balbo-Lanza (nel video). Oggi pomeriggio invece balleranno i ragazzi del Leardi e del Sobrero.