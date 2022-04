Poste, secondo incontro di Educazione finanziaria

Nuovo appuntamento con Poste Italiane per i cittadini della provincia di Alessandria, che oggi potranno partecipare al secondo appuntamento del nuovo ciclo di nove incontri di Educazione finanziaria dal titolo “La gestione del risparmio e degli investimenti”.

Gli incontri accessibili gratuitamente, previa registrazione su questo sito, si svolgono in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live, per tutta la durata dell’evento i partecipanti potranno interagire via chat con i relatori e con lo gli esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.

Durante la sessione, dalle 17 alle 18, gli esperti di Poste Italiane spiegheranno come gestire al meglio i propri risparmi e i propri investimenti e così migliorare il benessere finanziario personale e familiare. Al termine del convegno sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione ed una guida utile con i contenuti degli argomenti trattati.

Per tutto il 2022 sono previsti altri incontri che tratteranno tematiche altrettanto fondamentali per la corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di ciascun cittadino che voglia accrescere le proprie competenze e gestire il proprio futuro economico.