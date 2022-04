Stati Generali della logistica, Alessandria al centro d'Europa

ALESSANDRIA - La cabina di regia è confermata e l'impegno tra le regioni interessate al passaggio dei corridoi internazionali per movimentare le merci è ratificato. Giovedì scorso nell'Aula Magna del Disit la Fondazione Slala e tutta la città di Alessandria porta a casa un buon risultato, dopo 30 anni di discussioni: l'impegno e gli investimenti - grazie anche al Pnrr - per continuare a creare le condizioni per il retroporto ligure delle merci, qui in provincia.

