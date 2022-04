Al derby mancano soltanto i gol

ALESSANDRIA - Nessuna delle due squadre cittadine esce vincente dall'anticipo sul sintetico del 'CentoGrigio': lo 0-0 soddisfa sicuramente più gli ospiti che i padroni di casa, che domani potrebbero vedere la Novese avvicinarsi a un solo punto di distacco; per i gialloblu, un altro piccolo passo verso una salvezza che aspetta solo l'aritmetica per essere festeggiata.

Nel primo tempo si accende subito la lotta fra Gigi Russo - che con quella di oggi festeggiava le 400 presenze in carriera fra i dilettanti - e i guardalinee: già al 4' viene fermato in una posizione di fuorigioco molto dubbia, poi pochi minuti dopo da un tiro di Mocerino deviato in angolo da Berengan ancora Russo è il primo a colpire di testa in area sul secondo palo ma ancora un volta la palla sfila beffarda sul fondo. Al 20' la Luese Cristo chiede un rigore per un intervento di Briata proprio su Russo, poi tre minuti più tardi il numero sette riesce finalmente a mettere in rete ma la bandierina alzata strozza in gola l'urlo di gioia dei padroni di casa e della tifoseria. Nel finale si vede anche l'Asca con un tiro di Giusio che finisce alto oltre la porta.

A inizio ripresa a comandare il gioco è l'Asca: Bodrito disinnesca due conclusioni prima di Carlone poi di Mirone direttamente da piazzato, poi il gioco ristagna a centrocampo per una ventina di minuti riaccendendosi solo nel finale. La Luese chiede un secondo rigore per un fallo di Monaco su Degioanni, poi ci prova Cabella ma mette largo sul secondo palo. Al 40' un piazzato di Mirone dal limite chiama nuovamente Bodrito all'intervento miracoloso, poi in pieno recupero Berengan vede passare sopra la traversa una punizione di Cabella dal limite mentre si supera sulla conclusione di Russo sul primo palo. Sull'ultimo rinvio della difesa l'arbitro Catapano fischia la fine: ora la Luese non può più sbagliare.

LUESE-ASCA 0-0

LUESE (4-3-3): Bodrito; Hina, Labano, Mocerino, Milanese; Spriano (39’ st El Azmi), F. Palumbo (24’ st Degioanni), Dan (29’ st Starno; 45’ st Sala); Russo, Cabella, Myrta (9’ st S. Palumbo). A disp. Fracchia, Gurgone, Ciufo, Scarrone. All. Adamo

ASCA (4-4-2): Berengan; Ottria, Briata, A. Salvi, Mirone; Monaco, Carlone, Ravera, Bencaga (42’ st Rossini); Battistella (37’ st Benazzo), Giusio (13’ st Rota). A disp. Figini, R. Salvi, Cicciarello, Giacchero, Raiteri. All. Usai

ARBITRO: Catapano di Torino

NOTE Ammoniti Palumbo, Labano; Benazzo. Calci d'angolo 6-4 per l’Asca. Recupero pt 0' st 5'. Spettatori 200 circa.