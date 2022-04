L'Alessandria sbatte sui pali

ALESSANDRIA - I Grigi sbattono contro i pali, due legni, Pierozzi e Lunetta, e una traversa colpita da Marconi. La palla non vuole proprio entrare e la Reggina, con merito, esce con un punto e due occasioni nel finale. Una gara stregata, nel finale Alessandria di fatto in dieci perché Kolaj si infortuna e resta in campo, ma zoppicando.

La classifica si accorcia, perché il Cosenza batte il Pordenone (3-1) e adesso i punti sono solo 2 sui calabresi, in attesa delle gare delle 18.

Di Gennaro unica novità

Cambia poco Longo, nella sfida cruciale contro la Reggina, e dà fiducia alla formazione che ha battuto il Cittadella, unico cambio il ritorno di Di Gennaro al centro della difesa, spostando Prestia a destra, nella sua collocazione abituale.

Anche in avanti confermato il tridente, con Palombi e Corazza alle spalle di Marconi

Reggina con un 3-5-2-annunciato che, però, visti gli interpreti, assomiglia più a un 3-4-3. Dunque un atteggiamento più spregiudicato, con Ménez dall'inizio.

ALESSANDRIA - REGGINA 0-0

Marcatori:

Secondo tempo

46' Rischio enorme, lancio di Cortinovis per Tumminello, che si inserisce e tocca sul fondo

45' Quattro minuti di recupero

43' Brivido sull'inserimento di Cortinovis

37' Ultimo slot per i Grigi: dentro Coccolo per Parodi

34' Bellomo, dal limite. Alto

32' Ancora palo: svambio Fabbrini - Kolaj, tocco per Lunetta, che incrocia e il legno dice ancora no

27' Punizione da destra, il colpo di testa di Lunetta è di un nulla sul fondo

24' Altri due cambi, Kolaj e Mustacchio, per Pierozzi e Marconi

16' Doppio cambio Grigi: Casarini e Fabbrini per Ba e Palombi

12' Ammonito Ba

3' Adjapong anticipa in angolo sul traversone di Pierozzi da destra

1' Nessun cambio

Primo tempo

46' Finisce senza gol il primo tempo. A Cosenza i padroni di casa ribaltano il punteggio, 2-1. Il Crotone, a sorpresa, vince 3-0 sulla Cremonese

45' Un minuto di recupero

44' Punizione di Marconi dal limite, passa di poco sulla traversa

40' salvataggio in angolo di Pisseri e Lunetta, su Rivas

27' Palooo: punizione di Milanese dalla trequarti sinistra, in area il colpo di testa di Pierozzi, contro il legno e la palla torna in campo

24' Punizione di Milanese in area il colpo di testa di Marconi, parato

22' Giraudo da destra, il colpo di testa di Rolonrusho è sul fondo

14' Traversa: sugli sviluppi del primo angolo colpo di testa di Marconi, che prende il legno

12' Ripartenza Alessandria: Milanese - Corazza, per Marconi, che però, è in posizione di fuorigioco

7' Molto aggressiva la formazione calabrese

1' Calcio d'inizio della Reggina, che gioca, di fatto con un 3-4-3. Il tridente con Rivas, Ménez e Folorunsho

Le formazioni

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi (37'st Coccolo); Pierozzi (24'st Kolaj), Ba (16'st Casarini), Milanese, Lunetta; Palombi (16'st Fabbrini), Corazza; Marconi (24'st Mustacchio). A disp.: Cerofolini, Chiarello, Gori, Benedetti, Ariaudo, Barillà, Mantovani All.: Longo

Reggina (3-4-3): Micai: Adjoapong, Cionek, Stavrapoulos; Giraudo (39'st Loiacono), Ejjaki, Crisetig, Kupisz; Rivas (39'st Tumminello), Folorunsho (19'st Cortinovis), Ménez (25'st Bellomo). A disp.: Turati, Loiacono, Galabinov, Denis, Paura, Montalto, Franco All.: Stellone

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Marchi di Bologna e Avalos di Legnano, quarto ufficiale Calzavara di Varese. Var Prontera di Bologna, assistente Var Lombardi di Brescia

Note: Giornata di sole, leggermente coperta. Spettatori: 4500 circa, incasso 56005 euro. Ammoniti: Folonrusho, Ejjaki, Ba, Kupisz per gioco falloso. Angoli: 5-3 per la Reggina. Recupero: pt 1', st 4'. Grigi con il lutto al braccio e un minuto di raccoglimento per il dottor Giorgio Musiari