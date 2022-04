Alessandria - Reggina, i protagonisti

ALESSANDRIA - Di Chiara, Lombardi e Aya non convocati (infortuni e problemi muscolari), Amione e Bianchi squalificati: la Reggina si presenta al Moccagatta, oggi, con 21 giocatori e senza dichiarazioni della vigilia di Stellone, ma con quelle, nei giorni precedenti, del ds Taibi, che ha puntato molto sulla voglia di rivincita dopo il ko pesante dell'andata.

Tra i pali Turati dovrebbe spuntarla su Micai. la novità è Ejjaki, a centrocampo, dall'inizio, Rivas e Galabinov la coppia d'attacco, ma attenti agli inserimenti di Folorunsho.

Alessandria - Reggina: domani botteghini aperti Dalle 11 alle 15 vicino alle tribune, dalle 13 alle 15 nella Nord, per tutti i settori. Si entra dalle 13

In casa grigia Moreno Longo ha tutti a disposizione, ad eccezione di Mattiello. I diffidati sono cinque (Benedetti, Corazza, Fabbrini, Mantovani, Pierozzi), ma il tecnico non si è mai fatto condizionare da questo fattore. A sinistra resta favorito Lunetta, ma ci sono anche altre opzioni. Longo può insistere con il tridente in avanti, che ha funzionato e convinto nelle ultime due gare.

Dirige Gariglio di Pinerolo, una designazione che ha alimentato polemiche, pretestuose, da Cosenza per un arbitro piemontese.

Dalla società un invito ai moltissimi tifosi: arrivare per tempo allo stadio, per evitare code. Cancelli aperti dalle 13. I botteghini saranno attivi dalle 11 (lato tribuna) e dalle 13 (vicino alla Nord) per tutti i settori, ad eccezione della curva, esaurita.

Così in campo

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Ba, Milanese, Lunetta; Palombi, Corazza; Marconi. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Gori, Benedeti, Ariaudo, Fabbrini, Mustacchio, Prestia, Casarini, Barillà, Kolaj. All.: Longo

Reggina (3-5-2): Turati; Lojacono, Cionek, Stavropoulos; Adjapong, Ejjaki, Cristeig, Folorunsho, Giraudo; Rivas, Galabinov. A disp.: Micai, Franco, Paura, Bellomo, Cortinovis, Kupisz, Denis, Ménez, Montalto, Tumminello. All.: Stellone

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Marchi di Bologna e Avalos di Legnano, quarto ufficviale Calzavara di Varese. Var Prontera di Bologna, assistente VarLombardi di Brescia