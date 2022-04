Gym Boxe, prima giornata di campionato

Sabato 23 aprile, presso la Palestra Comunale di Piossasco – Torino, si è disputata la prima giornata del Campionato Italiano di Gym Boxe dove la Boxe Tortona si è presentata con sei dei suoi atleti seguiti e affiancati dal Tecnico di I° livello Nicholas Termine.



Esordio per tre pugili tra cui la giovanissima Irene Silla per la categoria Senior, la quale a seguito di un match disputato con un'avversaria esperta e di categoria superiore (Master) perde ai punti ma orgogliosa di essere salita con grande coraggio sul quadrato.

Esordio anche per Francesco Tizzani nella categoria Senior il quale, ancora un po’ inesperto, trova un avversario più incisivo e veloce che lo batte ai punti.

Grande emozione per il match di Maurizio Famà il quale, non essendoci stati avversari della sua categoria Over (kg. 75), viene messo alla prova con un avversario di categoria più “giovane” (Master) ma di altezza maggiore e soprattutto con numerosi anni d’esperienza sul ring. Esordio complesso per Famà il quale però, con grande coraggio e fermezza, si comporta molto bene sul ring rispondendo e tenendo testa all’avversario che vince comunque ai punti.

Vittoria per l’atleta Matteo Raviolo che grazie alle sue lunghe leve e ad un terzo round ragionato a seguito di un richiamo del commissario di gara per scorrettezza da parte dell’avversario, è riuscito nonostante quest’ultima a gestire il match vincendo ai punti nella categoria Master.

Si riconferma il Campione Regionale della Coppa Italia Massimo Ronza con una vittoria all’unanimità grazie ad un lavoro pulito di schivate, movimento incessante, tenuta del centro ring e il continuativo doppiaggio del jab sinistro con successivo e immediato diretto destro, hanno messo in difficoltà il suo antagonista nella categoria Master.

Standing ovation per il veterano Federico Fagnano che con la sua tecnica consolidata e i suggerimenti tattici all’angolo del Tecnico Nicholas Termine, vince all’unanimità con tanto di applausi e complimenti finali da tutto il pubblico presente.