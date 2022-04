Villanova ricorda le vittime dell’amianto con una nuova panchina bianca

VILLANOVA - Si è svolta domenica, 24 aprile, l’inaugurazione della nuova panchina bianca in memoria delle vittime dell'amianto. È stata collocata in piazza Finazzi. Il progetto è a cura della Consulta Femminile di Villanova e si inserisce nelle iniziative per celebrare il 28 aprile, Giornata mondiale dedicata alle vittime della fibra.

Era presente all’evento anche Giuliana Busto, presidente di Afeva, che ha donato una bandiera da affiancare alla panchina. Al termine dell’inaugurazione si è tenuta la presentazione del libro ‘Da qui all'eternit’ di Giorgio Bona, con la moderazione di Alberto Deambrogio.