Gran Premio Liberazione, Dentelli vince 'in casa'

VALENZA - Il Gran Premio Liberazione è la classica per la categoria 'allievi'. Una gara che ha accompagnato la storia del ciclimo in provincia e in Piemonte, vetrina per molti giovani che hanno fatta strada nel dilettantismo, alcuni anche nel professionismo.

Una strada che anche Giacomo Dentelli sogna di percorrere: le premesse ci sono tutte per il vincitore della 67esima edizione, organizzata dalla Ciclistica Valenza (sponsor Gruppo Lerta di Fabbrica Curone), che ha 'ereditato' la corsa dall'Anpi Sport.

Un successo che ha valore ancora più grande per 'Jack', perché conquistato in casa, cresciuto nella società della città orafa e, nella categoria superiore, ora con i colori di Gb Junior.

In 130 al via, classifica decisa in volata, con lo scatto vincente di Dentelli, che si lascia alle spalle Lorenzo Basso (Bordighera) e il compagno di team Luca Morlino.

A premiarlo, oltre ai dirigenti della società organizzatrice, il presidente della Federciclismo provinciale Boris Bucci.