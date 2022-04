Spacciatore arrestato tre volte in quattro giorni

ALESSANDRIA - Il 27enne originario della Guinea Equatoriale non vuole proprio saperne di stare lontano dai guai. Questa mattina, a quattro giorni dal primo arresto, per lui sono di nuovo scattate le manette. E anche questa volta per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo hanno riacciuffato i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia nei giardini antistanti la stazione ferroviaria. Aveva nascosto lo stupefacente tra gli arbusti. Quindi, terzo arresto in quattro giorni. Domattina altra direttissima.

Il giovane era già stato sottoposto al divieto di dimora in Alessandria.

I trascorsi

Venerdì 22 aprile il primo provvedimento: era stato fermato per spaccio. In quell'occasione aveva tentato di sbarazzarsi della droga dandola a un alessandrino.

Sabato seconda azione dei militari: il giovane ha danneggiato la porta del corpo di guardia e minacciato i Carabinieri perché voleva indietro i soldi e lo stupefacente che gli avevano sequestrato. Per calmarlo erano dovuti intervenire anche i sanitari.

Questa mattina, martedì, terzo arresto: nascondeva hashish ai giardini. E domattina terza direttissima.