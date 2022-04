Asti e Casale non si fanno male

ASTI - Il pareggio, senza gol, che avvicina l'Asti alla salvezza diretta, e permette al Casale di confermare il terzo posto nel girone A della serie D, in cui il Novara, con un poker al Fossano di Viassi, si avvicina al ritorno in Lega Pro, per effetto del ko della Sanremese con il Ligorna.

Il risultato è lo stesso dell'andata, per gli ospiti è il 13° utile della seconda gestione Sesia, ancora squalificato, con l'opportunità migliore per il bottino pieno a pochi istanti dal triplice fischio.

Nel primo tempo le occasioni sono, soprattutto per il Casale: la prima con Continella (14'), con una girata alta da ottima posizione, la seconda (36') con un cross di Giacchino che diventa un pallonetto, che per poco non beffa Brustolin. Anche Silvestri (38') ha una palla d'oro, ma la deviazione ravvicinata grazia il portiere.

Per i galletti in evidenza, soprattutto, Diagne, che non finalizza una paio di opportunità, duettando con Kerroumi, conclusioni controllate da Guerci.

I cambi nella ripresa non spostano gli equilibri tra le due formazioni. Conclusioni di Kerroumi e Forte, ma senza impensierire i due numeri uno. Unica fiammata a pochi secondi dalla fine dei 5' di recupero, proprio con Forte, che ha la palla della vittoria, ma calcia fuori.

ASTI - CASALE 0-0



Asti: Brustolin, Vergnano, Rosset, Legal, Venneri, Taddei, Picone, Toma, Plado, Diagne, Kerroumi. A disp.: Zeggio, Pezziardi, Pinto, Ndiaye, Piana, Mainetti, Lanfranco, Trevisiol, Ciletta. All.: Boschetto

Casale: Guerci; Gianola, Candido (27'st Gatto), Rossini (21'st Forte), Continella, Gilli, Mullici (Amayah), Montenegro, Silvestri, D'Ancora (21'st Martin), Giacchino. A disp.: Paloschi, Casella, Brunetti, Albisetti, Amayah. All.: Sangregorio