Diallo non basta: Hsl fa ancora pari

SESTRI LEVANTE - Ancora un pareggio (1-1) per un Hsl Derthona che schiera una formazione più che rimaneggiata nella trasferta in Liguria e viene sorpassato dal Varese al quarto posto ma mantiene tre punti di vantaggio sul Bra nella corsa ai playoff.

Nel primo tempo partono meglio i ‘corsari’ che collezionano angoli e occasioni ma l’Hsl Derthona regge bene: al 13’ Speranza lancia Romairone che viene contrastato in area ma l’arbitro non concede nemmeno un calcio d’angolo e l’azione sfuma. Appena dopo la mezz’ora una leggerezza difensiva dei tortonesi innesca Marquez che arriva alla conclusione ma trova un Teti monumentale che gli impedisce di portare in vantaggio i suoi.

A inizio ripresa nonostante la difesa più attenta degli ospiti è Mesina a girare a rete senza inquadrare lo specchio della porta, poi Romairone costringe il difensore centrale ospite Soplantai al fallo tattico che gli costa un giallo. Zichella inserisce Diallo – non in perfette condizioni fisiche - per Grieco ma la prima occasione dopo il cambio è una punizione per un fallo di Galliani su Bianchi che costa l’ammonizione al tortonese appena prima del quarto d’ora. L’Hsl imbastisce un buon contropiede cinque contro tre iniziato da Manasiev e rifinito da Romairone che però non riesce a servire Diallo e l’azione sfuma; sulla fascia opposta è Cirrincione a graziare i bianconeri, poi Manasiev decide di fare tutto da solo, entra in area e scarica un tiro potente che Salvalaggio respinge salvando la propria porta. E’ la prova generale del gol degli ospiti che arriva al 31’ quando Diallo riceve un pallone d’oro da Speranza e dopo un breve scatto trafigge Salvalaggio portando avanti i suoi. Subito dopo il vantaggio Gueye avrebbe la palla buona per il raddoppio ma sbaglia solo davanti al portiere e così al primo errore di Galliani che sbaglia un rinvio arriva il pareggio dei liguri con Mesina che al 38’ trafigge Teti. L’Hsl non molla e va vicino al nuovo vantaggio con Manasiev che dopo uno slalom in area perde l’attimo per il tiro e permette alla difesa di casa di recuperare, poi saltano un po' tutti gli schemi nel lungo recupero ma il punteggio non cambia.

SESTRI LEVANTE – HSL DERTHONA 1-1

MARCATORI: st 31’ Diallo, 38’ Mesina

SESTRI LEVANTE: Salvalaggio, Gualtieri (18’ st Maffezzoli), Furno, Soumahoro, Grosso, Soplantai, Parlanti (30’ st Masini), S. Bianchi (32’ st Daniello), Mesina, Marquez (45’ Marzi), Cirrincione. A disp. Tozaj, A. Bianchi, Pane, Linale, Nenci. All. Fossati

HSL DERTHONA: Teti, Negri, Luzzetti, Galliani, Procopio, Grieco (10’ st Diallo), Manasiev, Kanteh (49' st Imperato), Gueye, Speranza, Romairone. A disp. Bertozzi, Passage, Abbà Ronchi, Ordisci, Akouah, Casagrande, Chiellini. All. Zichella

ARBITRO: Olmi Zippili di Mantova