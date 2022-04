Spaccata nella notte: scappa e getta la cassa, bloccato dalla Polizia

ALESSANDRIA - Notte movimentata in città: spaccata nella notte in via Alessandro III. Obiettivo del malvivente il negozio Genus.

L’uomo, dopo aver rovinato la vetrata e il telaio della porta, è riuscito ad entrare fiondandosi verso il registratore di cassa che ha prelevato: poi la fuga verso corso Roma, dove a un certo punto lo ha gettato. E’ in quel contesto che è stato bloccato dalla Polizia.

I titolari di Genus sono subito intervenuti e già questa mattina si sono mossi per sistemare la struttura fortemente danneggiata.

Tentata spaccata in via San Lorenzo

Qualcuno, però, ha tentato di entrare anche nel negozio outlet di Ferrari Abbigliamento, in via San Lorenzo-angolo via Piacenza.

Chi ha agito non è riuscito nell’intento e, dopo aver danneggiato il vetro della porta d’ingresso, è fuggito.