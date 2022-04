L'ambasciatore israeliano in visita alla Comunità Ebraica di Casale

CASALE - Per motivi di sicurezza non era stata pubblicamente annunciata la visita, che ha avuto luogo questa mattina, dell'ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar agli ambienti della Comunità Ebraica di Casale in vicolo Salomone Olper. Ad accogliere il diplomatico il presidente Elio Carmi, il sindaco Federico Riboldi e tante autorità.