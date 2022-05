Casale, il pari con il Varese vale i playoff

CASALE - Nel giorno in cui il Novara festeggia, con due giornate di anticipo, il ritorno nel calcio professionistico (la nuova società nata sulle ceneri di quella fallita), il Casale ha la certezza aritmetica dei playoff.

Il pareggio con il Varese, 0-0 come quattro giorni prima ad Asti, è il 14° risultato utile per Marco Sesia, che nelle ultime due gare potrà riprendere il suo posto in panchina, anche sde il suo vice Giuseppe Sangregorio ha uno score personale molto buono, frutto dell'intesa perfetta con il capo alenatore.

Con il punto i nerostellati salgono a quota 60 e gli ospiti a 57, anche loro quasi ad un passo, perché solo il Chieri può raggiungerli, ma è staccato di 5 punti

Il primo tempo scivola via senza emozioni particolari, ma con una buona intensità perché i padroni di casa cercano i punti per consolidare il terzo posto e Varese vuole l'aggancio. Più vivace la ripresa: in pochi minuti due occasioni per il Varese, e Guerci vola per neutralizzare prima la conclusione di Monticone e poi quella di Mapelli. Capovolgimento di fronte e Forte, pescato in area da Martin, controlla e si gira, sinistro all'altezza del dischetto che il portiere intercetta, palla a Candido, che inventa un pallonetto, sul fondo. Sono gli interventi più importanti per i due portieri, lo 0-0 sta bene, combinato con i risultati delle squadre alle spalle

CASALE - CITTA' DI VARESE 0-0

Casale: Guerci; Gilli, Darini, Silvestri, Casella; D'Ancora, Martin, Continella; Giacchino, Forte, Candido. A disp.: Paloschi, Gianola, Mullici, Montenegro, Brunetti, Albisetti, Amayah, Onishchenko, Gatto. All.: Sangregorio