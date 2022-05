Hsl, altra beffa nel finale

TORTONA - Ancora una sconfitta casalinga per l'Hsl Derthona, con l'Rg Ticino che grazie a una doppietta del suo difensore centrale Rosato da calcio d'angolo si impone 2-1: la parabola discendente dei tortonesi non accenna a interrompersi, in un finale di stagione dove purtroppo i ragazzi di Zichella sembrano avere perso oltre alla brillantezza anche le motivazioni.

Clima estivo al 'Coppi', a cui si adegua presto il ritmo delle due squadre: nel primo tempo giocano meglio gli ospiti che arrivano al tiro in diverse occasioni chiamando sempre Teti all'intervento; prima ci prova due volte Sansone, poi Sbrissa che però manda altissimo sopra la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. All'ultimo giro di lancette prima dell'intervallo gli sforzi degli ospiti pagano: un batti e ribatti in area sugli sviluppi di un angolo libera Rosato al tiro al volo di potenza che trafigge Teti sul palo lontano e porta in vantaggio i suoi.

La ripresa si apre con l'ingresso di Diallo che si mette subito in evidenza servendo un pallone d'oro a Gueye contrastato al momento del tiro, poi Teti deve anticipare Sansone per evitare guai peggiori e proprio Diallo all'8' subisce un fallo in area chiedendo un rigore che l'arbitro Tagliente - autore di una prova discutibile - non concede. I padroni di casa continuano a premere ma il gol del pareggio non arriva: ci provano in rapida successione Diallo e Gueye su due cross dalle fasce opposte che hanno però lo stesso destino venendo disinnescate da altrettante parate di Oliveto. Al 38' l'occasione più nitida per i ragazzi di Zichella: Procopio crossa da sinistra, Todisco appoggia a Gueye sottoporta ma la conclusione della punta è alta sopra la traversa e il pareggio sfuma. Teti è ancora una volta prodigioso su Longo lanciato da Makota N'Galle, e l'intervento si rivela decisivo perché al 44' Diallo grazie a una triangolazione con Romairone si fa trovare solo sulla fascia sinistra e scarica una fucilata sotto la traversa di Oliveto pareggiando i conti. La gioia dei tortonesi dura solo pochi minuti, perché al primo calcio d'angolo concesso Rosato si fa trovare di nuovo libero in area e gira di potenza alle spalle di Teti la rete del nuovo vantaggio ospite al 46'. Tre giri di lancette e arriva il fischio finale: i playoff per i Leoni sono sempre più lontani.

HSL DERTHONA - RG TICINO 1-2

MARCATORI: pt 46' Rosato; st 44' Diallo, 46' Rosato

HSL DERTHONA (4–3-3): Teti; Negri (10' st Todisco), Gjura, Galliani, Procopio; Filip, Speranza, Manasiev; Romairone, Gueye, Luzzetti (1' st Diallo). A disp. Bertozzi, Passage, Imperato, Todisco, Grieco, Akouah, Kanteh, Casagrande. All. Zichella

RG TICINO (4-3-3): Oliveto; Cannistra, Rosato, Longhi, Della Vedova (29' st Napoli); Ogliari, Battistello, Sbrissa; Lorenzo (25' st Sordillo), Sansone (22' st Longo), Vitiello (39' st Makota N'Galle). A disp. Samarxhi, Spitale, Grassi, Baiardi. All. Costantino

ARBITRO: Tagliente di Brindisi

NOTE: Ammoniti Speranza; Longhi, Battistello, Rosato. Calci d'angolo 8-1 per l'Rg Ticino. Recupero pt 2'; st 5'. Spettatori 300 circa.