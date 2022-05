Alessandria - Vicenza, restano 300 biglietti

ALESSANDRIA - Arriva da Padova, primo anno da internazionale, Daniele Chiffi, l'arbitro designato per Alessandria - Vicenza. Chiffi, 38 anni, ha diretto domenica Udinese - Inter, e i giudizi, per questa ultima gara, sono discordanti: l'ex collega Massimo Chiesa gli dà 6, su Gazzetta dello Sport si becca una insufficienza.

In questo campionato il fischietto padovano ha diretto 15 incontri in serie A, con 54 ammonizioni, un rosso diretto e due per somma di cartellini, mentre in B sono quattro i match, 21 ammonizioni, ma nessuna espulsione.

Con lui gli assistenti Alassio di Imperia e Di Vuolo di Castellammare di Stabia, quarto ufficiale Galipò di Firenze. Al Var Francesco Fourneau di Roma1, che aveva diretto Alessandria - Brescia alla terza di campionato (1-3), assistente Lo Cicero di Brescia.

Gli ultimi biglietti

Erano 765 poco dopo le 13, ora sono poco più di 300 i tagliandi ancora disponibili per venerdì, un centinaio in rettilineo, 200 nelle tribune e qualche decina nelle poltrone bordocampo.

Si va verso il 'tutto esaurito', per la prima volta in questa stagione.