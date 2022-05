Castelnuovo fa il bis, scudetto all'Under 19

CUNEO - Castelnuovo non ha rivali nel basket giovanile femminile in Piemonte.

Secondo scudetto consecutivo, dopo l'Under 15 di Balduzzi a salire sul podio più alto è l'Under 19 di Martinelli.

Castelnuovo, scudetto regionale all'Under 15 Al PalaCamagna battuta, in finale, Lapolismile Torino. Ora la fase nazionale

In semifinale, in casa, vittoria in volata, 61-60, con Torino Young, trascinatrice Bernetti, alessandrina, titolare anche in A2 (come pure Castagna), con 19 punti.

Questa sera la grande impresa in casa di Cuneo, favorita, che ieri aveva eliminato Venaria: 71-64 per le giraffe, che festeggiano e si preparano per i nazionali.

Ora tocca alla prima squadra: domani sera, al PalaOltrepò, gara2 con Brescia, dopo la vittoria a casa del Brixia. Il Derthona Basket mette a disposizione di tutti i tesserati del settore giovanile un pullman con partenza alle 19.30 dal PalaCamagna, adesioni entro domani, alle 17, a info@bccastalnuovo.com