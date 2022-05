Valle san Bartolomeo: auto fuoristrada, donna ferita

ALESSANDRIA - Incidente stradale questa sera in frazione Valle San Bartolomeo, in via Maino. Un'auto è finita fuori strada per cause ancora in via di accertamento da parte della Polizia Municipale di Alessandria.

Sulla vettura viaggiavano due donne, una delle quali è stata trasportata in ospedale per le lesioni provocate durante l'incidente.

Il traffico è rimasto rallentato il tempo necessario alle operazioni di soccorso da parte dei sanitari del 118 e degli agenti della Municipale.