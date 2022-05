Gara 2: Novipiù ferita, prova a reagire

SCAFATI – Scafati per il 2-0, Novipiù per il pareggio. Gara 2 al PalaMangano (palla a due alle ore 20.45) per indirizzare la serie playoff che si è aperta con un successo netto della Givova contro una Jbm azzoppata dalle assenze Covid di due titolari come Martinoni e Williams. Casale spera di recuperarli (negativizzazione permettendo) nella serie che approda giovedì a Casale Monferrato.

Qui Scafati

La Givova incassa l’1-0 e si prepara a bissare per sfruttare appieno il fattore campo. Coach Alessandro Rossi: “Dobbiamo ricaricare subito le pile cercando di riproporre il livello di intensità visto in gara 1. Certamente faremo qualche adeguamento difensivo ed offensivo, ma ne faranno anche gli avversari e sarà importante capire che piega prenderà la partita sin dall'inizio. Siamo determinati a voler confermare il nostro vantaggio del fattore campo”.

Protagonista in gara 1 Valerio Cucci. “Le assenze di Williams e Martinoni hanno condizionato gara 1, ma ciononostante nella prima parte di gara Monferrato ha dimostrato una identità forte. Mi aspetto per gara 2 alcuni leggeri adattamenti tattici, soprattutto in difesa, magari con la zona o la pressione a tutto campo. Noi dovremo mostrare aggressività e corsa sui 40 minuti a discapito di quanto fatto nella gara d’esordio”.

Qui Casale Monferrato

Casale si lecca le ferite e si prepara a tentare un blitz. Stefano Comazzi (assistente allenatore). “In gara 1 siamo stati messi di fronte a delle difficoltà che erano preventivate fin dall’inizio, sia per la forza dell’avversario che per le assenze che ci hanno colpito alla vigilia della partita, che ci hanno creato delle difficoltà importanti soprattutto nella costruzione del gioco. C’è della frustrazione, perché volevamo presentarci a quest’appuntamento in una buona condizione, ma dall’altro canto c’è la consapevolezza che nei playoff ogni partita vale un punto. Non ci resta che resettare e cercare degli aggiustamenti che ci permettano di esprimerci meglio dal punto di vista offensivo, continuando però ad avere lo stesso tipo di atteggiamento agonistico di gara 1”.

Pre partita

GIVOVA SCAFATI - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaMangano, Scafati.

Quando: sabato 7 maggio, ore 20.45.

Arbitri: Valleriani, Lupelli, Ugolini.

Serie: 1-0 Scafati.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.