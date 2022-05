Morto il batterista che tentò di salvare la collega

ALESSANDRIA - Il mondo della musica è in lutto per la morte di Gianni Bernini, insegnante, batterista, protagonista in molti concerti ed eventi benefici, in città e non solo. Bernini è deceduto in ospedale, nel reparto di Terapia intensiva, dove era ricoverato.

Egli stesso, sulla propria pagina Facebook, il 28 febbraio aveva avvisato allievi e collaboratori: "Ho avuto un piccolo infarto, meno male che mi hanno operato subito, ora sto meglio e spero di uscire presto". Le sue condizioni, però, si sono fatalmente aggravate.

L'incendio

Nel post, Bernini ha fatto riferimento anche al "ritorno in ospedale"; infatti era già stato ricoverato lo scorso dicembre per le ustioni a seguito dell'incendio della scuola di musica tra piazza Turati e via Arnaldo da Brescia. Se le procurò nel vano tentativo di salvare la vita alla collega violinista Monica Prendin, 55 anni. La donna è morta carbonizzata.

L'episodio destò molto scalpore. All'inchiesta si aggiunge ora un elemento: si dovrà capire se i problemi cardiaci, che hanno portato all'infarto e poi al decesso di Gianni Bernini, abbiano tra le concause l'incendio nella palazzina, dove aveva sede la Tamburvoice music studio & School, la scuola di cui la Prendin era presidente e Bernini uno dei fondatori e degli insegnanti. La famiglia di Bernini è assistita dall'avvocato Massimo Grattarola.

Originario di Napoli, Bernini era stato allievo di Tullio De Piscopo. Talentuoso batterista, ha trasmesso la passione per lo strumento a moltissimi allievi. A piangerlo, ora, anche i colleghi musicisti con i quali ha più volte diviso il palcoscenico.