Grigi, chi resta e chi parte

ALESSANDRIA - Il nodo cruciale è uno solo: cosa deciderà la proprietà per il futuro dell'Alessandria.

Oggi parlerà Fabio Artico, ma sarà uno sguardo indietro, perché le scelte, per il presente e il futuro, sono del presidente Luca Di Masi. E nel futuro ci stanno anche le posizioni del ds, che ha ancora due anni di contratto, e di Moreno Longo, legato ai Grigi fino a giugno 2023, ma molto seguito da club di B

E i giocatori?

Contratto in scadenza per Lorenzo Crisanto, Antonino Barillà, Lorenzo Ariaudo e Andrea Palazzi.

Sono undici i prestiti: Michele Cerofolini, Valerio Mantovani, Luca Coccolo, Gabriele Bellodi, Federico Mattiello, Abou Ba,Tommaso Milanese, Mirko Gori, Diego Fabbrini, Gabriel Lunetta, Francesco Orlando. Per Milanese capitolo a parte: l'Alessandria aveva la possibilità di riscattarlo, ma il salto all'indietro potrebbe condizionare questa operazione.

Parla Artico. Su retrocessione e futuro? Mercoledì, alle 16, al Moccagatta la prima voce dopo il ko, fatale, con il Vicenza

Chi è ancora contrattualizzato? Fino a giugno 2023 Giuseppe Prestia, Simone Benedetti, Matteo Di Gennaro, Luca Parodi, Mattia Mustacchio, Federico Casarini, Simone Corazza e Michele Marconi. Fino a giugno 2024 Matteo Pisseri, Simone Palombi, Edoardo Pierozzi e Aristidi Kolaj.

Ci sono poi i tre prestiti al rientro: Umberto Eusepi (per lui è stata chiesto una squalifica di una stagione per l'uso di sostanze non autorizzate, ma potrebbe anche risolversi con una sanzione), Francesco Giorno e Simone Sini, gli ultimi due impegnati nei playoff di C. Tutti con contratto fino a giugno 2023.