Melodie di ispirazione celtica con l'arpa

ALESSANDRIA - Nell'ambito della rassegna Librinfesta, giovedì 12 maggio, alle ore 17, a palazzo Cuttica di Alessandria, il conservatorio Vivaldi organizza il concerto ‘Atmosfere celtiche: luci d’Irlanda’, con l’ensemble di arpe celtiche L’estro Armonico del conservatorio alessandrino con il laboratorio del suono Academy-Sermig di Torino. I musicisti fanno parte delle classi di arpa della docente Sara Terzano. A suonare saranno Davide Bottero, Mikol Genovese, Ilaria Martino, Stella Aurora Mattea (violino e arpa celtica), Claudia Murachelli, Isabella Nannucci, Marco Saviolo e Sara Terzano. Verranno proposte musiche di tradizione irlandese, bretone, scozzese, gaelica e inglese. L’appuntamento è a ingresso libero e verrà anticipato, alle 12 e 14.30, dal laboratorio proposto alle scuole della città.



«Seguendo il tema del desiderio, eseguiremo arie e melodie di ispirazione celtica, che ci condurranno in un’atmosfera magica - spiega la docente Terzano - L’ensemble è composto da ragazzi di tutte le età e con formazioni diverse che si incontreranno nella gioia della musica. Proporremo l’arpa celtica, anche se la formazione è sull’arpa moderna a pedali, ma per coloro che volessero conoscere la classe e avvicinarsi allo strumento, il conservatorio rimane sempre aperto e gli interessati possono contattarmi all’indirizzo mail sararpa@yahoo.it o al numero 347 4585836. Il 1° giugno riaprono le iscrizioni». Ogni melodia verrà introdotta da brani di ispirazione celtica, presentando la letteratura di riferimento.

Sulla scia dei seminari organizzati da Sara Terzano, che è anche architetto, verrà indagata «l’interazione fra musica, arte e architettura, fra questi linguaggi della creatività. Farò inoltre riferimento alla nascita dell’arpa, all’arco musicale e a come si è evoluto nel tempo e melodie e arie delicate si alterneranno a brani che danno coraggio e forza e spingono al movimento». E a proposito di desideri, di sogni e del continuare a credere in essi, Sara Terzano è stata la docente con la quale Claudia Lucia Lamanna si è diplomata in Discipline Musicali ad indirizzo interpretativo e compositivo in Arpa Solistico al Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli. Lamanna ha trionfato all'International Harp Contest in Israele, la più antica e prestigiosa competizione per arpa al mondo.