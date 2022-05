Desiderio Novipiù, con la spinta del pubblico

CASALE MONFERRATO – Novipiù per battere un colpo e allungare la serie. Scafati (2-0) per chiudere i conti senza rischi. Stasera (ore 20.30 PalaEnergica Paolo Ferraris) la sfida tra Jbm e Givova vive il suo terzo atto. Coach Valentini, che spera di riavere Martinoni, confida nel fattore campo per colmare il gap visto nelle prime due partite.

Qui Casale Monferrato

La preparazione a gara 3 in casa Jbm passa da un’attenta lettura delle sfide precedenti. “Ci stiamo preparando per gara 3, analizzando quanto è successo nelle prime due partite – spiega il vice allenatore Stefano Comazzi - in particolare nella seconda, dove aldilà dello scarto praticamente identico si è visto qualcosa di meglio e siamo riusciti a produrre della buona pallacanestro per un periodo più lungo di tempo, dove però due blackout ci sono costati la partita. Chiaro che Scafati è questo tipo di squadra, capace di accendersi nei momenti decisivi. Adesso davanti al nostro pubblico vogliamo provare ad allungare il più possibile la serie e dobbiamo contare sull’aumento delle percentuali al tiro, cercando di essere il più fluidi possibile in attacco”.

Fiducia nel gruppo nelle parole di Gianmarco Leggio. “Nonostante i risultati delle prime due partite, abbiamo dimostrato di potercela giocare fino alla fine contro una squadra forte come Scafati. In questa gara 3 faremo di tutto per provare ad allungare la serie il più possibile. Mi aspetto un palazzetto caldo e pieno di tifosi che ci spingano alla vittoria”.

Qui Scafati

La Givova, forte del 2-0, prova a chiudere i conti a Casale Monferrato. Coach Alessandro Rossi: “Quello di Casale Monferrato è un ambiente caldo, preparato e competente, dove si respira pallacanestro vera, quindi mi aspetto di trovare una squadra che cercherà almeno di allungare la serie e portarla a gara 4. Non andremo in terra piemontese consapevoli di avere due opportunità, ma con l’idea di giocare le partite una per volta. Non possiamo permetterci di scendere in campo pensando agli scarti di punti accumulati nelle prime due gare della serie, perché gara 3 sarà una partita completamente diversa dalle altre. Dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente, perché saremo attesi da una vera e propria battaglia”.

Protagonista della serie l’ex Derthona Joseph Mobio. “Le buone prove disputate non devono farci rilassare, perché in gara 3 troveremo sicuramente grosse difficoltà. Innanzitutto non avremo il vantaggio di giocare tra le mura amiche, poi ci troveremo di fronte una squadra più in fiducia ed aggressiva. Siamo però fiduciosi e vogliamo chiudere la serie. Ce la metteremo tutta per riuscirci”.

Pre partita

GIVOVA SCAFATI - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato (Al).

Quando: giovedì 12 maggio, ore 20.30.

Arbitri: Moretti, Yang Yao, Bartolini.

Serie: 2-0 Scafati.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Casale spera di recuperare in extremis Niccolò Martinoni (positivo Covid) e non avrà Luca Valentini. Scafati al completo.