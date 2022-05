L'influencer sceglie Voltaggio per i suoi scatti in bikini

VOLTAGGIO — Il torrente Morsone e il Gorzente a Voltaggio formano una serie di incantevoli laghetti immersi nella natura, vere e proprie oasi di tranquillità. «Lì non prende neanche il telefono, l’ideale per rilassarsi e “staccare un po’”, soprattutto per chi, come me, lavora tutto il giorno con i social network». Parola di Alina Cappiello, influencer genovese che ha scelto proprio Voltaggio come palcoscenico per i suoi ultimi shooting fotografici.

«Ho scoperto i laghetti la scorsa estate, sono spettacolari», dice Alina, 25enne dalla bellezza sensuale che lei mette a frutto su Instagram per pubblicizzare capi di abbigliamento, locali, strutture ricettive e località turistiche. A Voltaggio si è fatta ritrarre con un bikini mozzafiato: un’ottima pubblicità per la casa di moda che lo commercializza, certo, ma anche per il borgo della val Lemme e per i suoi scorci naturali incontaminati, che saranno sicuramente rimasti impressi ai follower di Alina.