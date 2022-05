Il Santo di oggi, 15 maggio, è Sant’Isidoro l’agricoltore

Patrono di Madrid, protettore di braccianti, contadini, raccolti e campi

La vita del Santo

Nasce a Madrid (Spagna) nel 1080 da una famiglia povera. Inizia a lavorare la terra da giovane per un padrone nel territorio di Madrid. Nonostante l’impegno costante e molto duro, Isidoro trova sempre il tempo per pregare Dio, tanto che si recava in chiesa ogni mattina prima di iniziare a lavorare.

Sant’Isidoro si trasferisce poi a Torrelaguna, dove sposa Maria Toribia, beatificata nel 1697 col nome di Maria de la Cabeza. E anche in questa città Isidoro dedica la sua vita al lavoro nei campi e all’agricoltura.

La morte del Santo

Isidoro muore a Madrid il 15 maggio 1130. Viene beatificato il 2 maggio 1619 da papa Paolo V e canonizzato il 12 marzo 1622 da papa Gregorio XV. Quarant’anni dopo la sua morte le spoglie vengono traslate a Madrid e conservate nella Collegiata di Sant’Isidoro.

Curiosità

Particolarmente venerato in Spagna, Sardegna e nei paesi sudamericani. A Madrid la festa in suo onore dura 5 giorni ed è caratterizzata dall’utilizzo dei costumi madrileni d’epoca.