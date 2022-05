Alessandria - Artico, sarà separazione?

ALESSANDRIA - Per contratto ancora insieme per due stagioni.

Ma i contratti sono fatti, anche, per essere risolti. Tra Alessandria Calcio e Fabio Artico potrebbe essere, a breve, separazione consensuale: ognuno per la propria strada, dopo tre anni, dall'estate 2019 quando la scelta societaria era stata puntare anche sul senso di appartenenza al mondo grigio.

Il silenzio del presidente di questi giorni, la squadra che ha chiuso ieri gli allenamenti, Tommaso Milanese allo stage con l'Under 21, nessun intervento del presidente, né con la piazza, né, a quanto risulterebbe, con alcuni dei protagonisti delle ultime due stagioni, ancora sotto contratto: uno scenario che può aprire, in anticipo, il mercato, almeno in uscita.

"Nella retrocessione le colpe sono di tutti" Artico: "Budget da medio - bassa classifica. Marconi? Ha deluso, ma l'abbiamo messo davvero nelle condizioni di dare tutto?"

A Cesena, dove da gennaio c'è una proprietà americana, Lewis e Aiello, molto presente in Italia, ci sarà cambiamento radicale: via il tecnico Viali e il ds Zebi, a Massimo 'Condor' Agostini, responsabile dell'area tecnica, e anche nel cda, il compito di individuare il direttore sportivo e, poi, insieme a lui, scegliere il tecnico.

Fedez: "Neppure ad Alessandria tifano l'Alessandria" Il rapper risponde a una affermazione di Fabio Caressa e fa arrabbiare i tifosi

Artico sarebbe in cima alla lista, la società romagnola ha progetti ambiziosi e per venerdì ha fissato una conferenza stampa. Se la scelta cadesse sul ds dei Grigi, prima di un accordo e di un annuncio ci dovrebbe essere la risoluzione del contratto in essere. Gli altri candidati sono Zamuner e Magalini.