Bertram , tifosi in marcia per gara 4

TORTONA - Per la gara 4 di domani i tifosi della Bertram organizzano un pullman con partenza alle ore 15 dal PalaCamagna. Il servizio, andata-ritorno in giornata costa 30 euro.



La società si è attivata per fornire a tutti gli aderenti il biglietto per accedere al PalaTaliercio. Due sono le opzioni a disposizione: il settore ospiti, al costo di 10 euro, e la tribuna, che ha un prezzo di 27 euro.

Per riservare il proprio posto sul pullman occorre chiamare il numero 333 6501456.

Sorpasso Bertram. Ora comanda Tortona Domina gara 3 con Venezia (73-63) e si porta sul 2-1 sulla serie. Sabato il match point che può valere la semifinale

Il termine ultimo per aderire è fissato alle ore 18 di oggi, venerdì 20 maggio. Il servizio verrà confermato al raggiungimento di almeno 30 adesioni.