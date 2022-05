Valenza sbanca al 10eLotto: vinti 50mila euro

VALENZA - Tra le vincite dell’ultimo concorso del 10eLotto c’è anche Valenza. È stato un valenzano ad aggiudicarsi ben 50mila euro questa volta. Non si tratta della vincita più alta, ma la differenza è minima: a Cosenza il fortunato si è aggiudicato 50.001 euro.

Anche per il Lotto le cifre superano i quattro zeri: a Napoli per un ambo sulla Ruota di Napoli è finita con 25mila euro; mentre a Roma ben due vittorie pari a 23.750 euro e 16.250. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 1.83 miliardi di euro.