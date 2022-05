Capriata d'Orba: principio di incendio, pompieri al lavoro

CAPRIATA D'ORBA - Da questo pomeriggio alle 17.45 circa due squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Novi Ligure e Ovada sono intervenute nella zona industriale di Capriata D'Orba all’interno di un'attività produttiva per un principio di incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, che ha interessato materiale cartaceo per confezionamento ed imballaggio.

L’intervento di più squadre ha consentito di attaccare l’incendio da più fronti, limitandone così la propagazione.

Le operazioni di bonifica e smassamento del materiale bruciato sono ancora in corso, anche con l’ausilio di pale meccaniche tra cui quella del Gruppo Operativo Speciale Movimento Terra del Comando VV.F. di Alessandria che trasportano il materiale combusto fuori dallo stabilimento.