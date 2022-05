Casale, niente finale. Varese vince al 'Palli'

CASALE - In finale playoff della serie D va il Varese. Che ha un solo risultato utile contro il Casale, la vittoria, e la ottiene, in rimonta, 2-1, dopo l'illusione del vantaggio nerostellato, in avvio, che sembra mettere la partita tutta in discesa.

Perché, forti del terzo posto, i padroni di casa possono anche accontentarsi del pareggio. L'avvio dimostra che, invece, l'intenzione è mettere al sicuro il risultato: al 9' è Forte a sbloccare il risultato, confermando le sue qualità e il suo peso offensivo.

Ma Varese non ci sta e già prima dell'intervallo pareggia, con Disabato (38').

Nella ripresa ci sono tentativi per spostare il risultato, da entrambe le squadre che, nella stagione regolare, si erano affrontate poche settimane fa, pareggio al 'Palli', mentre l'andata era stato a favore dei lombardi. Varese, al 33', trova, con Minaj, il gol della vittoria e della qualificazione alla sfida di domenica prossima con chi prevarrà tra Sanremes e Bra (0-0 dopo il primo tempo, la gara è iniziata alle 17).

Vani gli ultimi tentativi del Casale: la stagione finisce qui, ora ci sarà da progettare la prossima, con scelte chiare di obiettivi e interpreti.

CASALE - CITTA' DI VARESE 1-2

Marcatori: pt 9' Forte, 38' Disabato; st 33' Minaj

Casale: Guerci; Gilli, Darubu, Silvestri, Casella; D'Ancora, Martin, Continella: Giacchino, Forte, Candido. A disp.:Paloschi, Gianola, Rossini, Mullici, Montengero, Brunetti, Albisetti, Onishchenko, Gatto. All.Sesia