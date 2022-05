Incendio in un palazzo di via Tiziano: la diretta

ALESSANDRIA - ORE 9.06 - "Erano le 6.40 quando ho sentito odore di fumo mentre stavo vestendo il mio bimbo. Abbiamo aperto la porta ed è entrato del fumo, che ha cominciato a invadere l'appartamento. Ho subito chiuso la porta: ho svegliato l'altro mio figlio e siamo usciti dalla porta della cucina": questo il racconto di Alexandra Wiver.

La donna ha immediatamente dato l'allarme, chiamando i Vigili del Fuoco e suonando tutti i campanelli per svegliare gli altri condomini. "La casa ora è piena di fumo, siamo scesi tutti ma nell'alloggio è rimasta la gatta Lilly, una certosina".

Sul posto al momento stanno ancora lavorando quattro squadre dei Vigili del Fuoco, coordinate dal vicecomandante ingegner Briante, i Carabinieri e un'ambulanza della Croce Verde di Felizzano. L'incendio sembra essere partito dallo scantinato: a fuoco potrebbe essere andata la caldaia oppure delle masserizie, ma sulle cause esatte sono ancora in corso accertamenti. I Vigili del Fuoco sono all'interno per capire cosa sia accaduto.

ORE 8.53 - Il traffico sul ponte Tiziano continua ad essere fortemente rallentato, mentre i Vigili del fuoco sono ancora in azione.

ORE 7.54 - Vigili del fuoco e Carabinieri stanno intervenendo in via Tiziano, angolo via Ferraris per un incendio che sarebbe divampato in uno scantinato.

Non si conoscono ancora molti particolari, l’operazione è in corso. Sul posto da pochi minuti sono arrivate anche due ambulanze.

Il traffico in entrata e uscita dalla città è rallentato per permettere ai Vigili del fuoco di lavorare.

Seguono aggiornamenti.