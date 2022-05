Jbm, Fabio Valentini in nazionale 3x3

CASALE MONFERRATO – Il playmaker della Novipiù Jbm Fabio Valentini è stato convocato nella nazionale 3x3 per la Fiba Nations League Under 23 in programma a Tel Aviv (Israele) dal 30 maggio al 1° giugno.

Valentini fa parte della squadra – guidata da Lorenza Arnetoli – che comprende anche Riccardo Chinellato (Pallacanestro Piacentina), Lorenzo De Zardo (Fiorenzuola 1972), Antonio Gallo (Shop Pozzuoli), Matteo Pollone (Edilnol Biella), Michele Serpilli (San Severo).



Il raduno è fino a domenica a Roma. Poi trasferimento in Israele per la manifestazione che si svolge fino al primo giugno. Avversarie dell’Italia Grecia, Israele, Romania e Turchia.

Per Fabio, reduce da una buona stagione in A2, un ritorno a Tel Aviv dove ha giocato gli Europei Under 20 nel 2019.