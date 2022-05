Bertram sfida Virtus in una serie da sogno

BOLOGNA – Bertram-Virtus Bologna è la serie da sogno che la squadra di coach Marco Ramondino si è guadagnata sul campo dopo una stagione superlativa. Una serie sulle cinque partite (gara 1 stasera alle ore 20.45 alla Segafredo Arena di Bologna) che vale la finale scudetto. Traguardo che nessuna neopromossa ha mai raggiunto.

Qui Bologna

Sergio Scariolo, coach della Virtus Segafredo Bologna: “La condizione fisica e mentale della squadra dovrà essere sufficiente per affrontare un impegno del genere. Ogni momento della stagione è diverso, non c’è dubbio che Tortona è una squadra che ha un tiro da tre punti che poche squadre hanno, lo usano bene e sono ben strutturati. L’importante sarà limitare le situazioni in cui noi come squadra possiamo fare di più. Motivazione ne abbiamo, è una semifinale che potrebbe portarci a giocare un’altra finale. L’avversario è forte e hanno fatto capire il livello competitivo con cui vogliono affrontare la serie. Sia noi che Tortona siamo migliorati difensivamente nel corso della stagione.”

Qui Tortona

Marco Ramondino (coach Derthona): «Offensivamente dovremo essere bravi a giocare la nostra pallacanestro nonostante la stanchezza e le difficoltà che troveremo, muovendo la palla e tenendo tutti i giocatori coinvolti; mentre a livello difensivo servirà una crescita individuale nel limitare gli errori e aumentare l’affidabilità per essere competitivi. Bologna è una squadra che ha rotazioni ampie, giocatori che creano vantaggi dal pick’n’roll e lunghi capaci di giocare vicino e lontano da canestro».

Sicuramente, visti i precedenti, è da escludere che le «Vu nere» sottovalutino la rivale. «Aver già battuto due volte la Virtus – Tortona è l’unica ad esserci riuscita, ndr - toglie anche la più piccola possibilità che ci sottovalutino. Il nostro obiettivo è fare il massimo – conclude Ramondino - sperando di rendere la vita veramente dura alla Virtus, forzandola a fare delle ottime partite per batterci». Convinto delle chance dei Leoni anche il lungo Tyler Cain. «Virtus tra le migliori squadre d’Europa, ma se giochiamo al nostro massimo livello, tutto è possibile perché abbiamo dimostrato di potere raggiungere grandi obiettivi nel corso della stagione».

Pre-Partita

SEGAFREDO BOLOGNA - BERTRAM TORTONA

Dove: Segafredo Arena, Bologna.

Quando: venerdì 27 maggio, ore 20.45.

Arbitri: Mazzoni, Baldini, Grigioni.

Come seguirla: Rai Sport, Eurosport 1 e in streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Bologna con Paiola, Hackett, Weems, Shengelia, Jaiteh. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Udoh, Abass (Bologna).

Note: Per i bolognesi questa è la semifinale numero 23 nella loro storia. Hanno raggiunto l’atto conclusivo della post-season in 13 delle 22 precedenti occasioni (ultimo ko nel 2001/02 contro la Benetton Treviso). La Bertram Tortona è alla prima avventura nei playoff e nessuna neopromossa è mai andata oltre le semifinali. Ex della gara Riccardo Cattapan è cresciuto nelle giovanili della Virtus Bologna.