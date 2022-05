Professor Cain: "Tutto può succedere”

TORTONA - Tyler Cain il "professore". Il lungo della Bertram è uno dei cardini della squadra di Ramondino. Ottimo conoscitore del gioco, grande rimbalzista e giocatore di grande rendimento. Anche quando “non si vede”, contribuisce tanto al funzionamento della squadra e dei sui meccanismi di gioco.

A poche ore dalla prima sfida della Segafredo Arena di Bologna (stasera, ore 20.45), queste le sue riflessioni sulla serie di semifinale con la Virtus.

Tyler come sta vivendo questa vigilia?

"Sono contento di essere arrivato a questo momento della stagione: credo che, accanto all’aspetto emozionale, ci debba essere preparazione mentale e fisica per essere sicuro di farmi trovare pronto a quello che mi aspetta".

Come si immagina, dal punto di vista tecnico e tattico, le partite contro la Virtus Bologna?

"La Virtus è una squadra forte e fisica, con un roster molto profondo. Ha dimostrato di essere una delle migliori squadre d’Europa e sappiamo che queste qualità ci attendono nelle sfide contro di loro".

Bologna ha lunghi alti e atletici. Che tipo di lavoro vi aspetta in area?

"Sì, hanno dei lunghi molto bravi contro cui sarà importante fare una battaglia di posizione e di sforzo per rendere loro la vita difficile".

Pensa che la prima partita a Bologna potrà indirizzare la serie playoff?

"La prima gara della serie può essere molto importante, ma sia in caso di vittoria sia di sconfitta è solo una partita, quindi c’è margine per giocarsela fino a quando la serie non è finita".

C’è un giocatore di Bologna che teme particolarmente?

"La Virtus ha tanti giocatori di alto livello che possono fare molte cose, da passare la palla a tirare, a giocare vicino a canestro. Molti di loro sono cruciali per i successi della squadra".

Che percentuale di possibilità ha Tortona di andare in finale?

"Se giochiamo al nostro massimo livello, tutto è possibile perché abbiamo dimostrato di potere raggiungere grandi obiettivi nel corso della stagione".

Resta a Tortona il prossimo anno?

"Quando sarà finita la stagione, parlerò con il mio agente e con il club. Adesso il focus deve essere sul finire la stagione al meglio, ma posso dire di essere stato davvero bene a Tortona quest’anno".