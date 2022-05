Quargnento: elicottero precipitato, altro sopralluogo

QUARGNENTO - Saranno gli accertamenti tecnici a dover chiarire perché l’elicottero su cui viaggiava la famiglia di Quargnento è precipitato durante quello che sembra essere stato un atterraggio d’emergenza in un campo vicino a casa.

Sul velicolo c’erano Paolo Daziano, di Quargnento, con i suoi due figli, Claudio e Riccardo, e Sara Pastorino, la moglie di Riccardo. Quando ormai il mezzo era vicino a casa, il pilota avrebbe tentato un atterraggio d’emergenza in un campo. Cosa abbia costretto a quella manovra lo dovranno dire gli esperti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il 118 (con Croce Verde Alessandria, Felizzano e Croce Rossa).

Altro sopralluogo

Questa mattina è in atto un altro sopralluogo, un accertamento sui rottami dell’elicottero fondamentale per ricostruire la dinamica.

Claudio Daziano (trasportato con l’elisoccorso) è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, così come la Pastorino che ha subito un intervento chirurgico.

Riccardo è stato portato all’ospedale di Asti con la medicalizzata della Croce Verde.

“Non sappiamo ancora la dinamica di quello che è accaduto - spiega il sindaco di Quargnento, Paola Porzio - dobbiamo attendere i risultati dell’indagine dei Carabinieri.

Sono molto vicina alla famiglia Daziano, che conosco da tempo. Li ho sentiti, è un miracolo. Sono ricoverati, hanno subito fratture ma le loro condizioni migliorano e sono meno gravi di quello che si pensava all’inizio. La ragazza ha subito un intervento ma le notizie sono migliori rispetto a quelle di ieri sera”.