Luese Cristo a un passo dall'Eccellenza

ARQUATA - L'Eccellenza è a un passo. Il poker della Luese Cristo all'Arquatese vale l"ipoteca più solida sulla promozione. Solo la Pro Villafranca può raggiungere gli alessandrini, a cui basterà un pari con il Mirafiori per festeggiare.

Ultimi 180 minuti

Penultimo atto della Promozione. Al Garrone di Arquata i padroni di casa, salvi aritmeticanente da due turni, ricevono la capolista Luese Cristo, che ha 2 punti sulla Novese e 3 sulla Pro Villafranca.

Derby in famiglia tra i fratelli Sala, Alessandro tra i padroni di casa, Andrea nella Luese.

ARQUATESE - LUESE CRISTO 0-4

Marcatori: pt 22' e 25' Russo, 26' Mandirola; st 39' Cabella

Tempo reale

Secondo tempo

43' Tacco di Spriano,incrocio dei pali

39' Quarto gol della Luese Cristo. Destro a giro di Cabella nel sette

38' Simone Briata dal limite, Bodrito blocca

13' Spriano ruba palla, si accentra, conclusione dal limite. Parata.

2' Occasione Arquatese: El Mahdi mette in mezzo, Bodrito esce a vuoto, ma Briata manca la deviazione sul secondo palo

Primo tempo

45' Al riposo. In questo momento sarebbe Eccellenza

42' Combinazione Neirotti - Mandirola, conclusione parata

33' Occasione Arquatese, con Bertuca, che incrocia sul fondo sull'uscita d Bodrito

26' Terzo gol. Ripartenza di Mandirola, incontenibile. Infila Acerbo

25' Raddoppio Luese. Ancora Russo lesto a ribadire in rete una palla che Acerbo non controlla

22' Luese Cristo in vantaggio: suggerimento perfetto di Neirotti per Russo, sul secondo palo per la stoccata vincente

19' Colpo di testa di Manzati, su angolo. Para Bodrito

17' Palla d'oro di Russo per Mandirola, che non ci arriva

16' Luese ancora vicina al vantaggio: taglio di El Amzi, Mandirola gira di testa sul fondo

7' occasione gol Luese: Mandirola mette in mezzo da sinistra, Tavella anticipa Russo in angolo.

8' Russo di controbalzo dal limite. Sul fondo