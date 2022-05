Cavagnaro, sesto scudetto. Campione d'Italia con Brb Ivrea

FELTRE - C'è un po' di provincia alessandrina sul podio del campionato italiano di bocce a squadre. Lo scudetto è di Brb Ivrea, che domina la final four della massima serie.

Grazie, anche, ad Alberto Cavagnaro, da molte stagioni punto di forza della formazione di Aldino Bellazzini, che nella finalissima, dopo aver eliminato Gaglianico in semifinale, si è imposta su La Perosina.

Cavagnaro, 55 anni, da Vignole Borbera, è al sesto titolo italiano conquistato: un collezionista, sempre determinante, nella partita decisiva con una prova superba nella gara a terne.

Nei festeggiamenti il giocatore valborberino non ha nascosto l'emozione, reggendo il tricolore, orgoglioso per lo scudetto. E per nulla appagato: ora l'obiettivo, dichiarato, è il settebello.