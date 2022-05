Barosini: "L'obiettivo? Andare al ballottaggio"

Giovanni Barosini, candidato sindaco sostenuto da Azione e dalle civiche SiAmo Alessandria, Alessandria Viva e Alessandra Pulita, ha presentato questa mattina in Cittadella gli oltre 120 candidati al consiglio comunale. "Il nostro obiettivo? - le sue parole - Andare al ballottaggio e rompere gli schemi di un'alternanza centrodestra-centrosinistra che negli ultimi vent'anni non ha prodotto alcun risultato positivo per la città".