Valenza Jewelry Week: buona la... 'zero'

VALENZA - Sabato in piazzetta Verdi, con l'esibizione del coro Joy Singers e gli interventi di Giuseppe Cirri, Maurizio Oddone e Monica Cecchini è calato il sipario sull'edizione 'zero' di Valenza Jewelry Week. Positivo il bilancio fornito dagli organizzatori, già proiettati al 2023 per un evento ancora migliore e più strutturato.

Oltre all'asse Valenza-Roma, particolarmente apprezzate le aperture dei cortili, dove ottimi feedback sono stati raccolti da Palazzo Terzano dove tra eccellenze dell'enogastronomia e altre chicche, hanno trovato posto i lavori degli studenti del liceo artistico Carrà.