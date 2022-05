Depuratore degli Orti, 6 milioni per il potenziamento

Alfonso Conte, amministratore unico di Amag Reti Idriche, affiancato da dirigenti e tecnici ha illustrato le migliorie apportate all’impianto del depuratore degli Orti e ha presentato quali saranno i prossimi passi di un percorso finalizzato ad azzerare l’impatto ambientale.

“Gli abitanti e le attività economiche di Alessandria scaricano giornalmente 16.500 metri cubi di acque reflue nel sistema fognario che vengono depurate e restituite all’ambiente presso l’impianto di depurazione localizzato sul fiume Tanaro, presso il ponte Forlanini. Per gli alessandrini è il ‘depuratore degli Orti’, costruito negli anni Settanta. La depurazione è la fase finale del ciclo di gestione delle acque, poco visibile ai cittadini, ma assolutamente fondamentale per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. Per questo Amag Reti Idriche è impegnata in un’opera di adeguamento e potenziamento del sito, che oggi può servire 110.000 Abitanti Equivalenti. E lo fa utilizzando tecnologie innovative - come i cicli alternati in reattore unico - mirando al massimo efficientamento energetico. Grazie ai recenti interventi, sono stati inoltre eliminati gli odori sgradevoli. L’importo totale dei lavori già realizzati e in corso ammonta a poco meno di 6 milioni di euro, per l’esattezza 5.942.450,49 euro. Un investimento considerevole, a vantaggio della nostra comunità e dell’ambiente. La gratitudine va al personale di Amag Reti Idriche che ha lavorato con passione e competenza per trasformare il progetto in realtà”.

Oltre al rispetto dei requisiti normativi, l’impianto conseguirà importanti obiettivi di sostenibilità ambientale:

azzeramento delle emissioni odorigene data la vicinanza dell’impianto alla Città e la presenza di strade di grande comunicazione a ridosso dell’impianto

massimo abbattimento degli inquinanti al fine di ridurre al minimo l’impatto sul fiume Tanaro

definizione qualitativa dei rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione al fine di consentirne il recupero

efficientamento dei processi per contenere il consumo di energia elettrica, prodotti chimici e quindi le emissioni di Co2

aumento della sicurezza idraulica della città di Alessandria in caso di forti precipitazioni meteo e piene dei fiumi Tanaro e Bormida

Amag Reti Idriche, riammodernato il depuratore di Alessandria-Lobbi Una spesa di oltre 900mila euro per servire 6mila Abitanti Equivalenti



I lavori già realizzati



Quali le opere già realizzate?

Demolizione e costruzione delle nuove vasche di trattamento biologico a cicli alternati in reattore unico e ampliamento dei bacini di sedimentazione delle linee 3 e 4

Rete di distribuzione dell’aria alimentata da compressori di ultima generazione ad alta efficienza per tutte e quattro le linee di trattamento

Sostituzione e implementazione delle reti di ossidazione delle linee 1 e 2 trasformando le precedenti vasche nitro/denitro in vasche di trattamento a cicli alternati in reattore unico

Gestione computerizzata dei processi biologici

Inoculo di batteri specifici che ottimizzano i processi biologici e abbattono le emissioni odorigene tramite un processo brevettato





I lavori in corso nel 2022



Il sollevamento iniziale attualmente in funzione verrà affiancato da un nuovo impianto di sollevamento, ora in costruzione, che consentirà di:

aumentare il volume di refluo trattato dall’impianto in caso di pioggia

rispettare le prescrizioni degli Organi di Controllo in tema di trattamenti primari in quanto dotato di grigliatura grossolana (20 mm) e fine (5 mm) con positivi effetti ambientali

azzerare l’impatto ambientale in quanto completamente sotto suolo e dotato di un sistema di captazione e trattamento dell’aria

aumentare la sicurezza idraulica della città di Alessandria grazie ad una maggior capacità di pompaggio e al controllo da remoto dei sollevamenti fognari

garantire il continuo funzionamento dell’impianto

Amag Reti Idriche, conclusi i lavori

al depuratore degli Orti Nel fine settimana molto contenuto l’impatto dello scarico sul corpo idrico del Tanaro



Questi lavori sono in corso e si prevede verranno conclusi nel mese di ottobre 2022.



I lavori futuri

Non solo: Amag Reti Idriche prevede di sviluppare ulteriori progetti per potenziare il depuratore: