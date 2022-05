"Ruolo centrale di Alessandria con l'arrivo di Berlusconi"

Cresce l'attesa per il convegno interregionale di Forza Italia: sabato 4 giugno, al teatro Alessandrino di via Verdi, andrà infatti in scena 'L'Italia del Futuro', promosso e organizzato dal gruppo parlamentare azzurro alla Camera. Ci sarà Silvio Berlusconi, che chiuderà i lavori intorno alle 17.20, ma nel corso della giornata - che comincerà già al mattino, a partire dalle 10- si alterneranno sul palco tanti big, dal Governatore del Piemonte Alberto Cirio al coordinatore unico nazionale Antonio Tajani.

"Sarà una convention ispirata all'ascolto - ha spiegato, nel corso della conferenza stampa di presentazione, il coordinatore regionale Paolo Zangrillo - con uno spazio importante dedicato a infrastrutture, logistica, enogastronomia e turismo, tutti elementi che accomunano il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta. Lavorare insieme, in perfetta sinergia, diventa elemento decisivo".

"Un appuntamento di grande importanza - aggiunge Davide Buzzi Langhi, coordinatore cittadino di Forza Italia - che ribadisce il ruolo centrale di Alessandria. Essere riusciti a portare tanti elementi di tale rilievo è senza dubbio motivo d'orgoglio e di soddisfazione, ma avere con noi il presidente Berlusconi, che mancava in Piemonte dal 2017, assume un significato veramente speciale".

Per accedere alla sala è necessario accreditarsi all'indirizzo 4giugnoberlusconi@gmail.com o su whatsapp al 338 4527388 e 335 7738041.