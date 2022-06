Emozioni Bertram per l'ultimo atto

CASALE MONFERRATO - Finisce con gli applausi di un PalaFerraris oltre il sold out la stagione della Bertram Derthona. La sconfitta casalinga in gara 3 della semifinale playoff con la Virtus Bologna (77-69) non macchia una stagione esaltante e memorabile. Coach Marco Ramondino: “Volevamo ripagare il tutto esaurito con una partita migliore. Ma ho fatto i complimenti ai ragazzi in spogliatoio perché hanno fatto grandi risultati facendo sembrare normale qualcosa di straordinario. Soddisfazione per la nostra stagione ma consapevolezza che possiamo fare meglio”.

Foto Ilaria Cutuli