Il santo di oggi, 1 giugno, è san Giustino

Martire

Sichem (Palestina), 100 ca. - Roma, 163 ca.

Giustino, detto il "Filosofo" è di famiglia pagana. Affascinato dal coraggio di chi affronta il martirio per difendere il proprio credo, si avvicina alla fede cristiana. Trasferitosi a Roma, apre una scuola per diffondere il cristianesimo tra le classi intellettuali. Viene denunciato durante le persecuzioni dell'imperatore Marco Aurelio e invitato dal prefetto Rustico a compiere sacrifici agli dei pagani, Giustino risponde: "Nessun uomo sano di mente abbandona la verità per la falsità". Viene prima flagellato e poi decapitato. Gli atti autentici della sua esecuzione sono ancora integri.