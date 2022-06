Casale: resta in carcere il nigeriano autore del lancio di pietre

CASALE - Il nigeriano autore del folle raid nella notte tra lunedì e martedì resta in carcere. L’indagine coordinata dal sostituto commissario Maurizio Paduano del Commissariato di Casale, e i numerosi elementi raccolti, ha permesso al giudice di convalidare il provvedimento. Il giovane resta in carcere.

Il nigeriano aveva lanciato sampietrini contro una decina di auto in sosta, e colpito una barista che stava aprendo il locale.

La scorribanda a Casale, in centro. Il giovane era arrivato con una borsa piena di pietre e una catena, quando finiva i sampietrini si riforniva prendendoli dalla strada.

Non è nuovo a episodi violenti.